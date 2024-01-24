Мир 24 января 2024, 12:04 Молдавия объявила имя нового главы МИД Речан: главой МИД Молдавии станет вице-спикер парламента Попшой Vladimir Baranov/Global Look Press

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Новым главой Министерства иностранных дел Молдавии станет вице-спикер парламента Михай Попшой. Об этом заявил премьер-министр республики Дорин Речан на заседании кабмина, сообщило РИА «Новости».

«Со следующей недели пост министра иностранных дел займет вице-спикер парламента Михай Попшой», — сказал молдавский премьер.

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Михай Попшой занимает пост вице-спикера республики с 2019 года. С 2017 года он является вице-председателем правящей партии «Действие и солидарность».

В среду, 24 января, стало известно об уходе Нику Попеску с постов главы внешнеполитического ведомства и вице-премьера. Он выразил уверенность в том, что за 2,5 года сделал «много хорошего».

Перед этим в молдавских СМИ появилась информация, что в правительстве республики грядут перестановки. Как сообщили инсайдеры, Попеску может стать главным переговорщиком с Евросоюзом после ухода с поста главы министерства иностранных дел страны.