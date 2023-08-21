21 августа 2023, 14:41
Молдавия объяснила, почему не разрешила Бреговичу въехать в страну
МВД Молдавии: Бреговичу отказали во въезде в страну из-за пророссийской позиции
Сербский композитор и музыкант Горан Брегович не смог въехать в Молдавию для выступления на фестивале из-за его пророссийских вглядов. Такое заявление сделал глава МВД республики Адриан Ефрос, сообщил ТАСС.
«После начала конфликта на Украине Брегович продемонстрировал пророссийские взгляды», — сказал министр.
Реклама
Он добавил, что органы безопасности руководствовались и другими мотивами, когда запретили въезд музыканту в Молдавию. Какими именно — глава МВД не уточнил.
Брегович должен был появиться на фестивале Gustar 20 августа. Однако в аэропорту Кишинева ему не разрешили въехать в страну. По его словам, никаких официальных объяснений не последовало.
Сербский артист подчеркнул, что много гастролирует по европейским странам и еще нигде у него не возникало подобных проблем. Некоторые молдавские политики раскритиковали такое решение своих властей. МИД Сербии ждет объяснений от Молдавии.
Молдавия
Сербия
Музыка
Реклама
Реклама