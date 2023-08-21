Мир 21 августа 2023, 14:41 Молдавия объяснила, почему не разрешила Бреговичу въехать в страну МВД Молдавии: Бреговичу отказали во въезде в страну из-за пророссийской позиции РИА «Новости»

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Сербский композитор и музыкант Горан Брегович не смог въехать в Молдавию для выступления на фестивале из-за его пророссийских вглядов. Такое заявление сделал глава МВД республики Адриан Ефрос, сообщил ТАСС.

«После начала конфликта на Украине Брегович продемонстрировал пророссийские взгляды», — сказал министр.

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Он добавил, что органы безопасности руководствовались и другими мотивами, когда запретили въезд музыканту в Молдавию. Какими именно — глава МВД не уточнил.

Брегович должен был появиться на фестивале Gustar 20 августа. Однако в аэропорту Кишинева ему не разрешили въехать в страну. По его словам, никаких официальных объяснений не последовало.

Сербский артист подчеркнул, что много гастролирует по европейским странам и еще нигде у него не возникало подобных проблем. Некоторые молдавские политики раскритиковали такое решение своих властей. МИД Сербии ждет объяснений от Молдавии.