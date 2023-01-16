Мир 16 января 2023, 04:00 Молдавия не увидела опасности эскалации конфликта в Приднестровье Спикер парламента Молдавии Гросу: опасности эскалации конфликта в Приднестровье нет Официальный сайт мероприятия / человека / коллектива /ведомства

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Непосредственной угрозы эскалации конфликта в Приднестровье не наблюдается, считает спикер парламента Молдавии Игорь Гросу. Парламентарий высказал это мнение румынскому изданию Agerpres во время визита в Бухарест по случаю Дня национальной культуры Румынии.

«В настоящий момент мы не видим непосредственной опасности эскалации конфликта, войны в Приднестровье. В самом Приднестровье ситуация напряженная, но в то же время мы видим озабоченность среди населения и так называемой администрации. В целом приднестровцы не хотят эскалации», — заявил Гросу.

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Он отметил, что пока в регионе удавалось сохранять стабильность. По поводу упавшей в приграничном районе ракеты Гросу сказал, что это уже третий подобный инцидент.

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Премьер-министр республики Наталья Гаврилица заявила, что нарушение воздушного пространства является неуважением молдавского суверенитета. Гаврилица не уточнила, кому принадлежала ракета. Патрульные группы усилили в приграничной зоне с Украиной.