Мир 24 февраля 2023, 20:24 Молдавия не поверила предупреждениям России о провокациях в Приднестровье МИД Молдавии попытался опровергнуть информацию о провокациях Украины в Приднестровье РИА «Новости»

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Министерство иностранных дел Молдавии заняло позицию киевского режима в вопросе о возможных провокациях в Приднестровье, о которых предупредила Россия. МИД республики в Telegram-канале попытался опровергнуть участие Украины и назвал заявления России необоснованными.

«Обнародованные в последние дни в публичном пространстве сообщения властей Российской Федерации относительно якобы возможных провокаций со стороны Вооруженных сил Украины на центральном (приднестровском) участке государственной границы Молдавии с Украиной не соответствуют действительности. <…> В этом контексте мы расцениваем сегодняшнее заявление Министерства иностранных дел Российской Федерации как провокационное», — говорится в сообщении.

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Молдавские власти заверили, что ситуация в регионе стабильная, Кишинев готов решать приднестровский конфликт мирным путем.

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Минобороны Молдавии заявило об отсутствии угроз на границе с Украиной, в СМИ появляется «ложная информация» о происходящем в регионе с целью «создать панику по обе стороны Днестра». Министерство работает над тем, чтобы не допустить дестабилизации обстановки в регионе.

Россия предостерегла Украину и НАТО от авантюрных шагов в сторону Приднестровья, любые действия, которые будут представлять опасность для граждан страны и российского миротворческого контингента в Приднестровье, Российская Федерация воспримет как нападение на свою территорию.