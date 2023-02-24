24 февраля 2023, 20:24
Молдавия не поверила предупреждениям России о провокациях в Приднестровье
МИД Молдавии попытался опровергнуть информацию о провокациях Украины в Приднестровье
Министерство иностранных дел Молдавии заняло позицию киевского режима в вопросе о возможных провокациях в Приднестровье, о которых предупредила Россия. МИД республики в Telegram-канале попытался опровергнуть участие Украины и назвал заявления России необоснованными.
«Обнародованные в последние дни в публичном пространстве сообщения властей Российской Федерации относительно якобы возможных провокаций со стороны Вооруженных сил Украины на центральном (приднестровском) участке государственной границы Молдавии с Украиной не соответствуют действительности. <…> В этом контексте мы расцениваем сегодняшнее заявление Министерства иностранных дел Российской Федерации как провокационное», — говорится в сообщении.
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Молдавские власти заверили, что ситуация в регионе стабильная, Кишинев готов решать приднестровский конфликт мирным путем.
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Минобороны Молдавии заявило об отсутствии угроз на границе с Украиной, в СМИ появляется «ложная информация» о происходящем в регионе с целью «создать панику по обе стороны Днестра». Министерство работает над тем, чтобы не допустить дестабилизации обстановки в регионе.
Россия предостерегла Украину и НАТО от авантюрных шагов в сторону Приднестровья, любые действия, которые будут представлять опасность для граждан страны и российского миротворческого контингента в Приднестровье, Российская Федерация воспримет как нападение на свою территорию.
Молдавия
Россия
Украина
Приднестровье
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