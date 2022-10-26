Молдавия не получила данных от «Газпрома» по поставкам газа в ноябре | 360°

Мир 26 октября 2022, 20:04 Молдавия не получила данных от «Газпрома» по поставкам газа в ноябре Вице-премьер Спыну: у Молдавии нет информации об объеме поставок газа от «Газпрома» РИА "Новости"

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Молдавские власти не получали данных от «Газпрома» касательно объемов поставок газа на ноябрь, поэтому страна закупает дополнительные объемы топлива. Такой информацией поделился министр инфраструктуры Андрей Спыну, сообщило РИА «Новости».

«Газпром» может полностью прекратить поставлять газ в Молдавию при нарушении обязательства по оплате. Кроме того, российские поставки газа в страну сократились на 30%.

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«У нас нет ответа от „Газпрома“ по объему поставок газа в ноябре. Хотя я несколько раз пытался выйти на связь и обсудить эту тему», — заявил Спыну.

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В настоящее время запасы газа в Молдавии достигли примерно 90 миллионов кубометров. При этом практически каждый день закупаются дополнительные объемы газа

Молдавия столкнулась с серьезным энергетическим кризисом из-за скачка цен на энергоресурсы. С 11 октября в страну прекратили поставлять украинское электричество. Основными поставщиками электроэнергии стали Молдавской ГРЭС и Румынии.