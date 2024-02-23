Мир 23 февраля 2024, 17:08 Молдавия назвала сумму ущерба от отказа закупать газ у «Газпрома» Молдавия понесла ущерб в 1 млрд долларов из-за отказа от закупок у «Газпрома» РИА «Новости»

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Сумма ущерба Молдавии от отказа закупать газ у «Газпрома» превысила миллиард долларов, сообщил экс-президент республики Игорь Додон. Его процитировало агентство «Прайм».

«Если включить убытки и экономических агентов и исходить из того, что осенью 2021 года можно было договориться с русскими о другой цене, <…> ущерб может быть оценен в более чем миллиард долларов. Я сейчас не шучу, могу сделать расчеты», — заявил лидер оппозиционной Партии социалистов.

По его словам, это сильно сказалось на молдавской экономике. Рабочие места закрываются вследствие политики действующей власти.

С 2021 года в Молдавии действовал режим чрезвычайного положения из-за отсутствия нового договора о поставках газа с «Газпромом». Оператор не смог продлить договор из-за долгов перед поставщиком. Режим ЧП отменили 31 января 2024 года. Молдавия не исключила, что вернется к работе с «Газпромом», если это окажется выгодным.