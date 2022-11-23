Мир 23 ноября 2022, 09:54 Молдавия назвала осевший на Украине газ своим резервом Вице-премьер Спыну: осевшие на Украине объемы газа являются молдавскими резервами РИА «Новости»

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Молдавия оплатит осевший на Украине российский газ, заявил в своем Telegram-канале молдавский вице-премьер Андрей Спыну. По его словам, правительство страны считает его своим резервным запасом.

Политик написал, что весь газ, поставляемый в Молдавию, попадает в страну. По его словам, перекачанные объемы топлива до сих пор оплачивали и продолжат это делать, заплатят и за осевший на Украине газ.

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«Те объемы газа, которые „Газпром“ называет оставшимися в Украине, — это наши сбережения и резервы, хранящиеся на складах на Украине», — написал Андрей Спыну.

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Он добавил, что Молдавия накопила более 200 миллионов кубометров газа. Это поможет ей стать энергетически независимой, пояснил Спыну.

«Газпром» объявил, что 52,52 миллиона кубометров отправленного из России топлива по контракту с «Молдовагазом» осели на Украине, напомнил RT. Российские специалисты подали через газоизмерительную станцию «Суджа» больше газа, чем приняли на украинско-молдавской границе. Оператор газотранспортной системы Украины отверг эти обвинения.