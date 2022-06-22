Молдавия назвала незаконными и запретила новостные программы из России

Компании Молдавии, транслирующие военные фильмы, а также новостные и аналитические программы российского телевидения, теперь могут попасть под штраф или лишение лицензии. В республике вступил в силу закон, предусматривающий поправки в Кодекс об аудиовизуальных медиауслугах. Документ опубликован в «Официальном вестнике» правительства Молдавии.

Документ прошел все чтения в парламенте еще в начале июня, а на минувшей неделе его подписала президент страны Майя Санду.

Кроме запрета на трансляцию части российских программ закон также вводит понятие дезинформации, как намеренного распространения сведений, «оправдывающих военную агрессию» и угрожающих информационной безопасности страны.

Следить за выполнением требований закона станет специальный Координационный совет при правительстве Молдавии.

Согласились с новым законом не все. Депутаты оппозиционной Партии социалистов Республики Молдавия Адела Рэйляну и Григоре Новак подали жалобу в Конституционный суд. Они заявили, что запрет на показ новостей от российских журналистов — это легализация цензуры и нарушение международных прав человека.