Молдавия направит $75 млн на погашение задолженности перед «Газпромом»

Власти Молдавии решили выделить 75 миллионов долларов на погашение задолженности «Молдовагаза» перед «Газпромом». Проект Минфина страны должны одобрить в окончательном чтении 25 ноября.

Вице-премьер Молдавии Андрей Спыну уточнил, что комиссия по чрезвычайным ситуациям постановила направить из бюджета 1,4 миллиарда лей, или 75 миллионов долларов, для расчета с российской компанией. Его слова привела газета «Известия».

«На прошлой неделе Министерство финансов представило проект решения о выделении этих средств в парламент, который в четверг одобрит его в финальном чтении», — подчеркнул Спыну.

«Газпром» получит уведомление от молдавских властей о принимаемых для погашения имеющейся задолженности мерах. Премьер-министр заметил, что правительству требуется для разрешения ситуации больше времени.

В «Молдовагазе» объяснили не произведенную в срок оплату дефицитом платежного баланса. Он последовал за повышением закупочной стоимости природного газа. Спыну заявил, что вина за задержку в расчетах с «Газпромом» за потребленное топливо лежит на правительстве Молдавии.