Мир 23 февраля 2023, 03:52 Молдавия начала процесс денонсации соглашений СНГ Глава МИД Молдавии Попеску: начался процесс выхода из соглашений СНГ РИА «Новости»

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В Молдавии начался процесс денонсации соглашений, подписанных в рамках СНГ. Об этом в интервью телеканалу Jurnal TV рассказал министр иностранных дел и европейской интеграции Николай Попеску. Многие из договоров не работают на благо страны, заявил глава ведомства.

Попеску отметил, что Молдавия присоединится к Евросоюзу, поэтому задачи внешней политики и участие в международных союзах «подчинены цели евроинтеграции».

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«Очевидно, что продолжится выход из соглашений СНГ, которые не совместимы с нашими целями», — заявил министр.

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Многие из 330 подписанных Молдавией соглашений не отвечают современных нуждам республики и не применяются на благо страны, завил Попеску.

Президент Молдавии Майя Санду ранее призывала сохранить связи с Содружеством, Она напомнила о двухсторонних соглашениях и завила, что нужно продолжать прагматичное сотрудничество даже после получения статуса кандидата в ЕС.

Формирование нового правительства в Молдавии в России назвали косметическим, из 15 15 членов молдавского кабинета министров 11 сохранили свои посты. Курс Кишинева в отношении России вряд ли изменится, отметила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.