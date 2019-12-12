Молдавия купит газ в кредит, если Россия и Украина не заключат новое соглашение по транзиту

Премьер-министр Молдавии Ион Кику и управляющий ЕБРР в странах Восточной Европы и Кавказа Маттео Патроне накануне подписали соглашение о кредите.

В Кишиневе этот шаг назвали единственным резервным вариантом на случай прекращения транзита российского газа через Украину. Напомним, действующий договор о транзите истекает в конце текущего года, а вопрос о подписании нового до сих пор остается нерешенным.

Как сообщил сайт «Утро.ру», возможен другой вариант. Газ от «Газпрома» мог бы поступать через Трансбалканский газопровод реверсом. Однако это сопряжено с техническими трудностями.

«Нафтогаз» закупит на 50 миллионов долларов ЕБРР 400 миллионов кубометров газа на открытых тендерах. Его поставят молдавскому государственному энергоимпортеру «Энергоком». У Молдавии будет отсрочка 180 дней на сбор задолженностей с клиентов и оплату счетов.

Тем не менее, власти Молдавии выразили надежду на заключение нового соглашения о транзите российского газа через Украину. Такой вариант республике обойдется значительно дешевле.