Молдавия имеет резервы и готова к тому, что «Газпром» может прекратить поставки газа

Молдавия выстоит, если «Газпром» примет решение о прекращении поставок газа. Такое заявление сделал вице-премьер, министр инфраструктуры республики Андрей Спыну, его слова процитировало РИА «Новости».

«Молдавия готова и имеет достаточно резервов, чтобы выстоять, если „Газпром“ решит прервать поставки. У нас в резерве есть около 24 миллионов кубометров газа, которых хватило бы на месяц летнего потребления», — заявил Спыну в эфире телеканала TV8.

Правительство Молдавии договорилось о продлении договора на поставку газа при условии проведения аудита задолженности «Молдовагаз» в 2022 году. Тендер на проведение аудита не состоялся, и это могло привести к прекращению поставок топлива в республику с 1 мая. В пятницу «Газпром» официально подтвердил, что поставки газа в Молдавию продолжатся.

Вице-премьер отметил, что «Газпром» вправе прекратить поставки, так как аудит проведен не был.

Ранее председатель правления АО «Молдовагаз» Вадим Чебан сообщил, что поставки российского газа идут в штатном режиме. Он также подтвердил, что от «Газпрома» получен ответ о резервировании топлива для Молдавии в оговоренном объеме.