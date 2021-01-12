Молдавия и Украина договорились о стратегическом партнерстве

По данным НСН, Санду заявила, что поддерживает Украину в вопросе территориальной целостности.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что отношения страны с Молдавией начинают улучшаться. Он уверен, что об этом свидетельствует визит президента Молдавии Майи Санду. Также министр рассказал, что позиция двух стран совпадает насчет урегулирования конфликта в Приднестровье.