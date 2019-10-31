Компания «Газпром» пересмотрела контракт на поставку газа в Молдавию, и документ будет подписан в ближайшие две-три недели. Об этом сообщил президент республики Игорь Додон.

В эфире телеканала Moldova 1 он также подтвердил, что достигнутые с Россией договоренности о поставках газа уже действуют.

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«Россия и Украина пока не подписали контракт о транзите газа, мы обсудили этот вопрос с РФ и новым руководством Moldovagaz, можно точно сказать, что будет действовать классическая схема транзита газа через Украину, газ точно будет. Идет интенсивная работа в этой области, контракт с „Газпромом“ пересмотрен, в него включена формула, которая предусматривает снижение цены, он будет подписан в ближайшие две-три недели», — цитирует Додона РИА «Новости».

Президент Молдавии отметил, что Кишинев с 1 октября получает топливо «Газпрома» дешевле. Причем, полученная скидка позволяет покрыть убытки, понесенные предыдущим правительством.

«Достигнутая в сентябре договоренность с президентом РФ действует. С апреля может быть снижен тариф для рядовых потребителей», — добавил Додон.

Пока Кишинев получает топливо от «Газпрома» по договору 2008 года, когда цены на газ формировались в зависимости от стоимости нефти. Соглашение действительно до 31 декабря текущего года.

В вопросах поставок российского газа Молдавия сильно зависит от Украины и ее готовности договариваться с Москвой о транзите топлива.