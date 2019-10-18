Молдавия и «Газпром» подпишут продление контракта на поставку газа
«Мне сообщили о договоренности на уровне „Газпрома“ и „Молдовагаз“ о продлении контракта на поставку природного газа с 1 января 2020 года, после того как стороны объявят о подписании документа», — написал он.
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По словам Додона, сейчас есть все необходимые условия для снижения цены на российский газ со следующего года. Газ могут поставлять через территорию Украины, но подписание контракта с «Газпромом» также предусматривает возможность транзита до границы с другими странами.
«Операторы газовых систем этих государств обеспечат транспортировку природного газа до границы с Молдавией в соответствии с существующими правилами», — отметил президент республики.
В конце сентября премьер-министр Молдавии Майя Санду сообщила, что если Россия и Украина не продлят договор о транзите газа через украинскую территорию, то граждане Молдавии останутся зимой без газа. У республики есть некоторые запасы, но их может не хватить на нужны всей страны.