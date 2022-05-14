Молдавия и Евросоюз обсудили перспективы европейской повестки в республике

Европейскую повестку Молдавии, а также вопросы либерализации торговли и сотрудничество в области безопасности обсудили вице-премьер, глава МИД республики Николай Попеску и глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. Обсуждение прошло в Германии.

«Мы обсудили европейскую повестку нашей страны в Вайсенхаусе с Высоким представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем. Мы также рассмотрели вопрос либерализации торговли с ЕС для увеличения молдавского экспорта, а также расширения сотрудничества с ЕС в сфере безопасности», — привела газета «Известия» слова Попеску.

Также стороны затронули тему вступления Молдавии в Евросоюз. Попеску выразил уверенность в том, что мнение Еврокомиссии послужит «прочной основой для положительного решения по этому вопросу» странами Евросоюза.

Власти, по словам главы МИД Молдавии, делают все возможное, чтобы модернизировать и реформировать страну на благо ее жителей.

На этой неделе стало известно о том, что президент Украины Владимир Зеленский заявил о передаче в Евросоюз второй части опросника на вступление в союз. Если для страны сделают исключение и нарушат правила, то ЕС ждут большие неприятности, считает политический советник Сергей Маркелов.