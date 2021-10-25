Молдавия договорилась с Польшей о пробной закупке миллиона кубометров газа

Молдавская государственная компания Energocom подписала контракт с польским предприятием PGNiG. Он касается закупки одного миллиона кубометров газа.

В пресс-службе правительства Молдавии уточнили, что в истории страны покупка голубого топлива из альтернативных источников стала первой. Об этом сообщил «Интерфакс».

«Сегодня, 25 октября 2021 года, был подписан контракт на пробную закупку одного миллиона кубометров природного газа между государственной компанией Energocom и польской компанией PGNiG», — отметили в молдавском кабмине.

Тендер объявили в прошлую пятницу. Energocom поступило семь предложений. Газ решено было приобрести «„для проверки возможности импорта <…> из альтернативных источников“. Сделка также позволит уравновесить низкое давление в системе подачи природного газа.

Правительство Молдавии также ведет переговоры с «Газпромом» — чтобы подписать долгосрочное соглашение о поставках природного газа.

«В условиях снижения давления в национальной распределительной сети закупка из альтернативных источников позволяет сохранить поставки природного газа потребителям», — пояснили в кабмине.

Сумму сделки с польской PGNiG в Молдавии разглашать не стали. Тариф, которые платят жители страны за голубое топливо, не изменится.

Американо-украинская компания ERU Group выступит партнером PGNiG Supply & Trading по пробной поставке. Поставку проведут по молдавско-украинской границе.