Мир 28 апреля 2023, 13:43 Молдавии указали на движение к русофобии Представитель Кремля Песков: власти Молдавии дрейфуют в сторону русофобии Пресс-служба Кремля

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Руководство Молдавии движется сейчас в сторону русофобии. Российские власти сожалеют об этом, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Его слова привел ТАСС.

«Очевидно, что нынешнее руководство Молдавии стремительно дрейфует в сторону той самой хорошо нам уже известной русофобии. При этом они почему-то отождествляют свое стремление, как они считают, к евроинтеграции с процветанием русофобии», — сказал пресс-секретарь Владимира Путина.

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Представитель Кремля удивился тому, что молдавские власти ставят знак равенства между евроинтеграцией и ненавистью к России и всем, что с ней связано. Также он отметил, что в Молдавии уничтожается свой язык. По его словам, идет «дрейф в сторону поглощения Румынией».

Молдавский премьер Дорин Речан заявил, что Владимира Путина не впустят на территорию государства. Высказывание раскритиковал замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев. Он указал, что такой страны, как Молдавия, больше не существует.