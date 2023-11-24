24 ноября 2023, 18:18
Молдавии пригрозили последствиями за присоединение к антироссийским санкциям
Захарова: РФ не оставит без ответа решение Молдавии присоединиться к санкциям
Россия не оставит без ответа решение властей Молдавии о присоединении к европейским санкциям. Об этом заявила представитель МИД РФ Мария Захарова, ее слова привела пресс-служба ведомства.
Дипломат подчеркнула, что МИД оценивает это как еще один враждебный шаг со стороны республики, которая полностью встроилась в общую западную антироссийскую кампанию.
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«Их целью является разрушение отношений России и Молдавии, которые уже в плачевном состоянии», — сказала Захарова.
Представитель МИД подчеркнула, что решение властей республики противоречит интересам жителей страны, подавляющее большинство которых заинтересованы в сотрудничестве с Россией.
«Россия не оставит без ответа решение Молдавии. Дополнительно сообщим о принятых мерах», — добавила она.
Около двух недель назад вице-премьер Молдавии Нику Попеску заявил, что страна присоединится к санкциям Евросоюза против России, однако перед этим оценил их влияние на собственную экономику, писал «Интерфакс».
Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявлял, что муниципальные выборы в Молдавии продемонстрировали желание многих местных жителей развивать отношения с Россией.
Мария Захарова
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