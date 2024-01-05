Мир 05 января 2024, 16:16 Молдавии придется погасить более 300 тысяч евро за членство в МПА СНГ Молдавия должна погасить задолженность в 340 тысяч евро за членство в МПА СНГ Vladimir Baranov / Global Look Press

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Планы правительства Молдавии по выходу из Межпарламентской ассамблеи СНГ обяжут ее заплатить порядка 340 тысяч евро долларов за членство в организации в 2023 году. Об этом сообщила пресс-служба Минфина республики.

«Последним сроком выплаты долга перед МПА СНГ является 8 февраля при завершении отказа от членства Молдавии при выходе из организации», — отметили в ведомстве.

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С 2022 года власти Молдавии заговорили о необходимости денонсировать ряд соглашений с СНГ. Республика планирует проанализировать эффективность сотрудничества и заменить эти форматы двухсторонними договорами со странами содружества.

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в ноябре 2023 года сообщила об отказе Молдавии от членства в Межпарламентской ассамблее СНГ. По ее словам, выход республики не принесет МПА никакой угрозы.

В декабре президент Молдавии Майя Санду призвала парламент провести референдум по вступлению страны в Евросоюз.