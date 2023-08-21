Мир 21 августа 2023, 15:21 Молдавии предрекли тяжелую зиму без российского газа Экс-президент Молдавии оценил последствия перекрытия транзита газа через Украину Freepik

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Прекращение транзита российского газа через территорию Украины повлечет за собой повышение стоимости электроэнергии в Молдавии. Вслед за этим цены повысятся на все, заявил лидер Партии социалистов республики Игорь Додон в интервью телеканалу Cinema 1, фрагменты беседы доступны Telegram-канале политика.

«Если будет перекрыт транзит газа из России, а мы уже слышим о подобных намерениях, Приднестровье останется без голубого топлива. А если это случится, изменится стоимость электричества, которое мы сегодня потребляем», — отметил Додон и добавил, что тарифы вырастут минимум в полтора-два раза.

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Он предупредил, что Молдавии тяжело будет пережить зиму без российских энергоресурсов.

Ранее Сербия заявила о возможности увеличения транзита газа из России в Венгрию, если украинский «Нафтогаз» не будет продлевать контракт с «Газпромом».