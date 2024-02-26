Мир 26 февраля 2024, 00:46 Молдаване попросили пересмотреть закон об исключении русского языка Отмену перевода на русский язык законов призвали пересмотреть в Молдавии РИА «Новости»

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Общественные организации Молдавии опубликовали на сайте «Посольство Прав Человека» обращение к правительству с просьбой отправить на доработку законопроект, по которому законы из «Официального монитора» перестанут переводить на русский язык. Авторы проекта аргументировали это экономией средств на перевод.

Инициаторами обращения стали правозащитники, гражданские активисты, представители национальных меньшинств. Они указали, что власти Молдавии ограничили более 500 тысячам граждан доступ к опубликованным законодательным актам.

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«Мы призываем: Майю Санду, президента Республики Молдова, направить парламенту законодательную инициативу по доработке», — сказано в обращении.

Общественники выразили недоумение пояснением к решению исключить русский язык. Авторы законопроекта указали, что отказ от перевода сэкономит 3,9 тысячи долларов.

Молдавия призвала Россию не открывать в Приднестровье избирательные участки на выборах президента. В противном случае Кишинев пригрозил «что-то предпринять».