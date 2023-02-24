24 февраля 2023, 19:09
Молдаване назвали своего президента Санду худшим политиком в стране
Более 40% молдаван признали президента Санду дискредитирующим страну политиком
Президент Молдавии Майя Санду возглавила антирейтинг политиков страны, составленный по результатам опросов от компании Intellect group. На то, что именно Санду больше всех дискредитирует молдавскую политику, указали 41,3% тех респондентов, которые признались, что в целом доверяют политикам.
На втором месте оказался лидер партии «Шор» Илан Шор (29,2%), на третьем — бывший президент Молдавии, почетный представитель Соцпартии Игорь Додон (18,3%). Также с огромным отрывом в антирейтинг попали мэр Кишинева Ион Чебан, экс-премьер Ион Кику, лидер «Нашей партии» Ренато Усатый и бывший президент, глава Коммунистической партии Владимир Воронин — они набрали от 1,2% до 2,6%. О том, что вовсе не доверяют политикам Молдавии, заявили 11,1% опрошенных.
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Исследование проходило с 12 по 22 февраля с участием 1198 жителей 81 населенного пункта.
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Майя Санду стала лидером Молдавии с конце 2020 года, и на данный момент половина ее президентского срока прошла в режиме чрезвычайного положения. Оппозиция регулярно устраивает акции протеста на фоне кризисов в экономике, политике и энергетике.
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