Мир 24 февраля 2023, 19:09 Молдаване назвали своего президента Санду худшим политиком в стране Более 40% молдаван признали президента Санду дискредитирующим страну политиком РИА «Новости»

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Президент Молдавии Майя Санду возглавила антирейтинг политиков страны, составленный по результатам опросов от компании Intellect group. На то, что именно Санду больше всех дискредитирует молдавскую политику, указали 41,3% тех респондентов, которые признались, что в целом доверяют политикам.

На втором месте оказался лидер партии «Шор» Илан Шор (29,2%), на третьем — бывший президент Молдавии, почетный представитель Соцпартии Игорь Додон (18,3%). Также с огромным отрывом в антирейтинг попали мэр Кишинева Ион Чебан, экс-премьер Ион Кику, лидер «Нашей партии» Ренато Усатый и бывший президент, глава Коммунистической партии Владимир Воронин — они набрали от 1,2% до 2,6%. О том, что вовсе не доверяют политикам Молдавии, заявили 11,1% опрошенных.

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Исследование проходило с 12 по 22 февраля с участием 1198 жителей 81 населенного пункта.

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Майя Санду стала лидером Молдавии с конце 2020 года, и на данный момент половина ее президентского срока прошла в режиме чрезвычайного положения. Оппозиция регулярно устраивает акции протеста на фоне кризисов в экономике, политике и энергетике.