Мир 18 января 2024, 08:34 Молдаван заметили среди солдат ВСУ на Купянском направлении Офицер Марочко: на Купянском направлении в ВСУ служит подразделение молдаван РИА «Новости»

Читать 360tv в

В составе Вооруженных сил Украины создали отдельное подразделение наемников из Молдавии. Их отправили служить на линию боевого соприкосновения на Купянском направлении, сообщил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко в своем Telegram-канале.

Российские военные прослушали переговоры противника и проанализировали сигналы сотовой связи. Они выяснили, по словам офицера, что в зону боевых действий отправили молдаван. Андрей Марочко сообщил, что легионеры служили на линии боевого соприкосновения и пользовались сим-картами оператора мобильной связи своей страны.

Реклама

«Точная численность выявленных бойцов пока не установлена, но с большой долей вероятности можно говорить, что это отдельное подразделение, действующее обособленно на второй и третьей линии обороны противника», — сказал он.

Власти Молдавии объявили Россию угрозой национальной безопасности. По информации СМИ, при поддержке НАТО они планировали обучить на своей территории украинских солдат.