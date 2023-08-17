Мир 17 августа 2023, 18:07 Молчанию Турции после обстрела сухогруза Черноморским флотом нашлось объяснение Профессор Унал: Турция молчит из-за обстрела сухогруза из-за встречи с Путиным РИА «Новости»

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Отсутствие реакции Турции на предупредительный обстрел Черноморского флота сухогруза «Сукра Окан» связано с предстоящими переговорами президента России Владимира Путина и турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана. Такую версию в беседе c Lenta.ru высказал профессор Стамбульского университета Хасан Унал.

Он напомнил, что судно вошло в акваторию Черного моря, зная о предупреждении российских военных, что все следующие в порты Украины корабли станут рассматривать в качестве потенциальных перевозчиков оружия.

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«Молчание турецкого правительства вполне объяснимо, поскольку Турция не хочет создавать неблагоприятные условия, при которых невозможно будет договориться об экспорте зерновых», — заявил Улан.

Профессор добавил, что этот вопрос может стать одним из главных на предстоящей встрече президентов России и Турции.

Российский патрульный корабль «Василий Быков» открыл предупредительный огонь по идущему под флагом Палау сухогрузу «Сукра Окан», когда судно не подчинилось приказу о немедленной остановке для проведения инспекции. Когда сухогруз бросил якорь, российские военные высадились на палубу и провели досмотр.

Владельцем судна оказалась турецкая компания, чей руководитель заявил, что сухогруз шел с пустыми трюмами, чтобы забрать часть зерна с Украины.

Президент России Владимир Путин и турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган договорились провести очную встречу в начале августа во время первого за пять недель телефонного разговора.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что в ходе встречи главы двух государств обсудят ситуацию на Украине и зерновую сделку. Дата и время предстоящей встречи пока неизвестны.