Мир 05 января 2024, 07:13 Молчание после ударов по Белгороду на фоне критики России прервали в ООН УВКПЧ ООН после ударов ВСУ по Белгороду заявило, что все гражданские важны РИА «Новости»

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Управление верховного комиссара ООН по правам человека сообщило, что все без исключения гражданские жизни важны. Об этом РИА «Новости» заявила пресс-секретарь организации Равина Шамдасани.

Таким образом она отреагировала на критику со стороны России в сторону управления после атак украинских националистов по Белгороду.

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«Без сомнения, значение имеют жизни всех гражданских. Их защиту обязаны обеспечивать все государства. У нашей организации глобальный мандат, мы заняты поддержкой прав человека по всему миру», — подчеркнула Шамдасани.

По ее словам, председатель УВКПЧ Фолькер Тюрк запросил официальный доступ для посещения России, однако на данный момент поездку не запланировали.

ВСУ атаковали Белгород 30 декабря, ракетный удар пришелся на центральную часть города. После этого постпред России в ООН в Женеве Геннадий Гатилов заявил, что молчание Тюрка о ситуации является позорным для организации.