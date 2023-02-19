Мир 19 февраля 2023, 11:35 Молчание ягнят. Мюнхенскую конференцию раскритиковали в Совфеде Вице-спикер Совфеда Косачев: Мюнхенская конференция войдет в историю как самая позорная РИА «Новости»

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Проходящая в Германии Мюнхенская конференция войдет в историю как самая позорная из-за замалчивания темы подрывов «Северных потоков». Об этом в Telegram-канале написал вице-спикер Совета Федераций Константин Косачев.

По его словам, мероприятие было бы действительно полезным, обратись участники к вопросу решения возникших проблем и разбору причин их появления.

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«Но самые важные проблемы выдают за происки инакомыслящих либо замалчиваются. Сюжет со взрывами на „Северных потоках“ самый кричащий. Трудно найти тему, которая затронула бы европейскую безопасность еще больше», — подчеркнул политик.

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Косачев отметил, что в ходе конференции ни один из участников не заявил о подрывах публично.

«Все говорит о том, что операцию спланировал НАТО. Нынешняя конференция войдет в историю как самая позорная из-за гробового молчания. Мюнхенские ястребы на поверку оказались лишь ягнятами на заклание», — добавил вице-спикер.

Ранее издание The Washington Times назвало теракты на «Северных потоках» военным преступлением.