Эксклюзив 06 февраля 2023, 16:13 Молчание ЕС о поставках Leopard на Украину связали с боязнью сравнений с нацистами Политолог Гуреев: ЕС не хочет ассоциироваться с нацистами и молчит о поставках Leopard Викимедиа

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Евросоюз резко замолчали после согласия Германии поставить танки Украине, потому что политики увидели не самую хорошую реакцию от людей по поводу этого решения. Об этом заявил в разговоре с «360» политолог Данила Гуреев. По его мнению, ЕС теперь будет умалчивать новости по этой теме.

«Информационная шумиха вокруг Leopard набрала обороты на момент решения об их отправке. Надо было их отправить, прорекламировать, информационно оповестить. Но европейские политики получили не самую ожидаемую реакцию, в первую очередь, от местного населения. Точнее от немецкой общественности, которая увидела прямую аналогию с 1943 годом», — сказал Гурееев.

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Он отметил, что, например, британцы не рискуют своим имиджем и не несут никаких издержек при отправке вооружения на Украину. С немцами же складывается совсем другая ситуация.

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«Немцы на протяжении большей части послевоенной истории оправдывались, а сейчас увидели в себе последователей нацистов, своих же дедов, которые и погибали в общем-то в 1943 году под Сталинградом. Прямая аналогия для части немцев стала радостным элементом, для другой части — стала весьма неприятной», — заметил политолог.

По его словам, с политикой канцлера ФРГ Олафа Шольца и центральной политикой ЕС в Германии, как видно, согласны далеко не все. Европейская общественность понимает, какие информационные издержки Европа несет при отправке Leopard на Украину. Однако решение по танкам уже принято.

«На информационных платформах о событии нужно умолчать, чтобы не расшатывать лодку внутри Евросоюза, среди европейской общественности», — заключил эксперт.

По его мнению, если СМИ, власти и дальше с такой же яростью будут проталкивать военные поставки в общественно-политическую повестку, то общество поймет, кто становится разжигателем в украинском конфликте.

Ранее генеральный секретарь Социал-демократической партии Германии Кевин Кюнерт заявил о молчании европейских партнеров после своего согласия отправлять немецкие танки Leopard 2 на Украину. По его словам, это произошло после того, как ФРГ действительно взяла на себя обязательства по поставкам.