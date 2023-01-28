Мир 28 января 2023, 12:23 МОК выступил за возвращение российских спортсменов на Олимпиаду Глава МОК Бах: россиян и белорусов стоит допустить до Олимпийских игр 2024 года РИА «Новости»

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Спортсменов из России и Белоруссии можно было бы допустить к участию в Олимпийских играх 2024 года. Такое заявление сделал глава МОК Томас Бах. Его процитировало издание Spiegel.

Соревнования пройдут в Париже.

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«Возможно, российские и белорусские спортсмены могли бы соревноваться под нейтральным флагом на Олимпийских играх 2024 года в Париже», — сказал Бах.

Он отметил, что участников из этих стран стоит допустить к соревнованиям при выступлении под нейтральным флагом.

Также глава Международного олимпийского комитета отметил, что выставленный министром спорта Украины Вадимом Гутцайтом бойкот не соответствует миссии Игр.

«Мы знаем точку зрения Украины, которая не только хочет изолировать Россию как государство, но и хочет полностью изолировать всех россиян», — сказал Бах.

По его мнению, нельзя дискриминировать и исключать отдельных спортсменов. Бах призвал к соблюдению этого правила даже в условиях межгосударственного конфликта.