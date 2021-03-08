МОК не признал Виктора Лукашенко главой олимпийского комитета Белоруссии

Международный олимпийский комитет (МОК) не признал Виктора Лукашенко новым президентом Национального олимпийского комитета (НОК) Белоруссии. Такое решение МОК принял в качестве временной обеспечительной меры.

Об этом сообщил директор по коммуникациям МОК Марк Адамс во время пресс-конференции.

«МОК не признает Виктора Лукашенко в качестве президента Национального олимпийского комитета Белоруссии», — заявил он.

Старшего сына Александра Лукашенко избрали на пост президента НОК Белоруссии. Такое решение приняло Олимпийское собрание 26 февраля этого года. Он заменил на этой должности президента Белоруссии, который занимал ее с 1997 года.

Ранее МОК ввел против руководства белорусского НОК ряд санкций, потому что «руководство НОК должным образом не защитило белорусских спортсменов от политической дискриминации», противореча Олимпийской хартии. В список попал в том числе Виктор Лукашенко, который раньше был первым вице-президентом.