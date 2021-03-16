МОК рассматривает варианты замены гимна России на Олимпиаде в Токио

Международный олимпийский комитет (МОК) продолжает рассмотрение композиций на замену российского гимна на Олимпийских играх в Токио и Пекине, сообщили в пресс-службе МОК.

«Этот вопрос все еще рассматривается и будет решен своевременно», — говорится в сообщении пресс-службы, которое приводит ТАСС.

Санкции Всемирного антидопингового агентства (WАDА) наложили запрет на использование российскими спортсменами национального гимна на Олимпийских играх в Токио и Пекине.

Государственный гимна на Олимпиадах предлагали заменить на разные композиции. В их числе — известные патриотические песни, русская классическая музыка, а также песни молодых исполнителей. Среди них оказались и треки репера Моргенштерна.

Летние Олимпийские игры в Токио пройдут с 23 июля по 8 августа 2021 года. Зимние Олимпийские игры в Пекине состоятся 4–20 февраля 2022 года.