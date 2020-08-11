«Моя совесть чиста». Капитан милиции подал в отставку на фоне массовых протестов в Белоруссии

«17 лет службы окончены. Моя совесть чиста. Милиция с народом», — написал Емельянов, добавив в конце хештег #странадляжизни.

В комментариях к записи подписчики благодарят его за такое решение.

«Уважение! Вот пример настоящего офицера, для которого честь и присяга не пустые слова!», — написал один из комментаторов.

«Спасибо, что еще не все потеряно», — ответил на пост другой подписчик.

Емельянов служил в отделе милиции Новополоцка. Именно в этом городе, а также в Минске МВД Белоруссии подтвердило применение спецсредств. В ведомстве заверили, что их сотрудники и военнослужащие были вынуждены пойти на такие меры.

Массовые акции протеста начались в Белоруссии 9 августа, сразу после окончания выборов президента. Люди вышли на улицы, их встретили роты милиции с дубинками и слезоточивым газом. В первый вечер было задержано около трех тысяч человек, среди которых и журналисты, освещавшие выборы. В Минске во время протестов погиб один человек.