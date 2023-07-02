02 июля 2023, 12:01
Мэра города Л'Ай-ле-Роз во Франции заявил о нападении на его дом
Мэр города Л'Ай-ле-Роз во Франции заявил о нападении на его дом, жену ранили
Мэр города Л’Ай-ле-Роз во Франции Венсан Жанбрюн заявил, что на его дом напали, его жена получила ранения. Телеканал BFMTV сообщил, что женщину доставили в больницу.
«Жена мэра госпитализирована с „довольно серьезной травмой“», — передал канал.
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СМИ уточнило, что о состоянии двух детей пяти и семи лет, которые также находились в доме в ту ночь, не сообщается. Прокуратура начала расследование покушения на убийство.
«Дом Винсента Жанбрена, хорошо известный в городе, подвергся огненному тарану бунтовщиков», — сообщал BFMTV.
В момент нападения семья спала. Разбуженные шумом, женщина и дети попытались убежать в сад. Их обстреляли из минометов. Винсент Жанбрун отсутствовал дома, он все еще находился в ратуше из-за столкновений. Полиция разыскивает виновных.
«Моя семья стала жертвой покушения», — писал мэр в Twitter.
Массовые беспорядки во Франции длятся несколько дней. Они начались после убийства 17-летнего подростка сотрудниками полиции. Возмущенные люди начали протесты: они поджигают здания и машины.
Бывший советник президента США Дональда Трампа Роджер Стоун заявил, что массовые беспорядки во Франции стали следствием недальновидной миграционной политики страны.
Убийства
Протесты
Беспорядки
Франция
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