Украинский президент Владимир Зеленский ответил на слова российского лидера Владимира Путина «нравится, не нравится — терпи, моя красавица», сказанные применительно к Украине и Минским соглашениям. Зеленский посчитал, что слово «красавица» справедливо, но «моя» — перебор, передало РИА «Новости».

Зеленский, чтобы ответить Путину, перешел на русский язык, чтобы «автор афоризма» понял его.

«Украина действительно красавица, а вот по поводу того, что он говорит на Украину — „моя“, то это, мне кажется, уже перебор небольшой», — заявил Зеленский, выступая на совместной пресс-конференции с президентом Франции.

После этого Зеленский спросил Эммануэля Макрона, отдыхали ли они с Путиным после ужина.

В ответ на слова «терпи, моя красавица» Зеленский указал, что Украина и так достаточно терпелива. Он назвал это мудростью. Зеленский отметил, что это терпение важно как для Украины, так и для всей Европы, а также всех россиян.

«Наше терпение влияет на провокации, когда мы не отвечаем на провокации, а ведем себя очень достойно. Поэтому в терпении, мне кажется, мудрость», — заключил он.

В Кремле ранее заявили, что слова Путина не были цитатой из песни группы «Красная плесень», вопреки предположениям журналистов, писала газета «Известия».

Сегодня стало известно, что Зеленский отправил в отставку посла Украины в Польше Андрея Дещицу, который оскорбил Путина, будучи исполняющим обязанности главы МИД в 2014 году. Об этом написала «Газета.ru».