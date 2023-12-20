Мир 20 декабря 2023, 10:46 «Мой представитель, как и все». Зеленский рассказал об отношениях с Залужным Президент Зеленский: у меня рабочие отношения с Залужным imago-images.de / Global Look Press

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Журналисты на итоговой пресс-конференции вынудили президента Украины Владимира Зеленского прокомментировать конфликт с главкомом Вооруженных сил Валерием Залужным. Политик заявил, что между ними рабочие отношения, сообщил РБК.

«Рабочие у меня отношения с Залужным. <…> Господин Залужный также мой представитель, как и все те, кого я назначал или кто со мной пришел. Кому-то я очень благодарен, за кого-то стыдно», — сказал он.

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Владимир Зеленский не подтвердил возможную отставку главкома ВСУ. Он заявил, что планировал работать с ним. Президент рассчитывает на более решительные действия со стороны Валерия Залужного по усилению мобилизации и тактике армии на поле боя. По его словам, общее понимание есть, но нужна конкретика.

В правящих кругах Украины произошел раскол. Валерия Залужного назвали соперником Владимира Зеленского в борьбе за власть. RT сообщил, что в помещении, где планировали совещание с участием главкома, нашли прослушивающие устройства и возбудили уголовное дело.