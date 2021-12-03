«Мои ветки не пропали, они соблюдают дистанцию». Лондонцы высмеяли рождественскую елку

В Лондоне подняли на смех рождественскую елку, привезенную в подарок из Норвегии, а у кого-то даже навернулись слезы. Дерево установили на Трафальгарской площади, и оно тут же вызвало бурные обсуждения в социальных сетях.

Каждый год администрация Осло дарит Лондону рождественскую елку в знак благодарности за поддержку во время Второй мировой войны. Но в этот раз многих возмутил внешний вид дерева.

На елку обратил внимание британский политик, лидер партии «Наследие» Дэвид Куртен.

«Рождественская елка в Лондоне 2021 года — самое убогое и грязное подношение, которое я когда-либо видел», — написал он.

В комментариях ему напомнили, что вообще-то это подарок от властей Норвегии.

«Как ты посмел быть таким неблагодарным и критичным по отношению к подарку. Спасибо, Норвегия», — написал один из пользователей.

А кто-то увидел в таком внешнем виде елки напоминание об угрозе для экологии.

«Изменение климата — причина, по которой деревья не получают питательных веществ, необходимых для процветания. Только дураки скажут, что дерево ужасное», — высказался еще один.

Официальный аккаунт елки на Трафальгарской площади отшутился по этому поводу.

«Я хочу, чтобы все знали, что половина моих веток не пропала. Просто они соблюдают социальную дистанцию. Не забывайте о безопасности в это Рождество, носите маски», — написано в сообщении.

Один из комментаторов предположил, что это то же самое дерево, что и в прошлом году.

«Они переработали прошлогоднюю елку. Эти деревья хорошо держат иголки», — написал он.

Одна из пользовательниц, как ей показалось, нашла фотографию этой елки, «когда она еще была молодой».