08 апреля 2024, 03:55
«Могут засыпать позиции ВСУ». В Польше испугались российских ФАБов
Interia: российские планирующие бомбы — перспективное оружие
Российские военные способны резко нарастить число планирующих авиабомб в зоне проведения специальной военной операции. Об этом сообщило польское издание Interia.
«Это относительно дешевое и простое в изготовлении решение, поэтому русские могут буквально засыпать модернизированными ФАБами (фугасная авиационная бомба — прим. ред.) украинские позиции», — написал автор статьи.
Реклама
Он подчеркнул, что российские инженеры могут постоянно совершенствовать это оружие, и поэтому оно является перспективным. Речь идет об улучшении аэродинамических свойств, повышении радиуса применения и увеличения боевой массы до трех тысяч килограмм.
Ранее ударом фугасной авиационной бомбы российские войска уничтожили дамбу через реку Дурная в районе населенного пункта Уманское на Авдеевском направлении.
Военные
Оружие
Польша
Армия
Реклама
Реклама