Мир 08 апреля 2024, 03:55 «Могут засыпать позиции ВСУ». В Польше испугались российских ФАБов Interia: российские планирующие бомбы — перспективное оружие РИА «Новости»

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Российские военные способны резко нарастить число планирующих авиабомб в зоне проведения специальной военной операции. Об этом сообщило польское издание Interia.

«Это относительно дешевое и простое в изготовлении решение, поэтому русские могут буквально засыпать модернизированными ФАБами (фугасная авиационная бомба — прим. ред.) украинские позиции», — написал автор статьи.

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Он подчеркнул, что российские инженеры могут постоянно совершенствовать это оружие, и поэтому оно является перспективным. Речь идет об улучшении аэродинамических свойств, повышении радиуса применения и увеличения боевой массы до трех тысяч килограмм.

Ранее ударом фугасной авиационной бомбы российские войска уничтожили дамбу через реку Дурная в районе населенного пункта Уманское на Авдеевском направлении.