Мир 13 июня 2023, 00:11 «Могут умереть все». США подготовили жуткий план для Украины The American Conservative: новый план Байдена может привести к гибели всех украинцев РИА «Новости»

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Тактика США по украинскому конфликту способна унести жизни всех граждан Украины ради интересов Белого дома. Такое мнение выразил обозреватель Питер ван Бурен в материале для The American Conservative.

«На вопрос, сколько еще украинцев должно умереть, [президент США Джо] Байден в частном порядке отвечает, что „потенциально могут умереть все из них“», — сказано в статье.

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По мнению журналиста, американская сторона усовершенствовала жуткую стратегию — «Доктрину Байдена». Ее главная задача — получить наиболее весомую выгоду из украинского кризиса без принятия в нем активного участия со стороны Штатов. При этом Вашингтону безразлично количество вероятных жертв среди мирного населения Украины.

Киевский режим теперь состоит в том же перечне, где есть Вьетнам, Ирак и Афганистан. Америке невыгодно окончание конфликта, поэтому она будет до последнего отправлять Украине военную поддержку. Причем объем помощи специально рассчитан на то, чтобы Киев мог сражаться без возможности победить. Белый дом не думает о погибших, ведь процесс восстановления страны станет еще одной золотой жилой для Вашингтона.

Журналист призвал украинскую сторону задуматься о кровавой плате, которую придется отдать за «успешную игру» с Америкой в «погоне за оружием».

Ранее глава евродипломатии Жозеп Боррель призвал не ждать переговоры между Россией и Украиной до выборов президента США в 2024 году. Он выразил уверенность, что лидер РФ Владимир Путин ждет результатов голосования.