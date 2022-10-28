«Могут требовать и оскорблять». Немцы раскритиковали киевский режим после заявления Зеленского | 360°

Мир 28 октября 2022, 11:49 «Могут требовать и оскорблять». Немцы раскритиковали киевский режим после заявления Зеленского Читатели Die Welt потребовали запретить заявления президента Украины Зеленского в СМИ Википедия

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Немцы обвинили киевский режим в хамстве и потребовали запретить публиковать оскорбительные высказывания президента Украины Владимира Зеленского в СМИ. Читатели Die Welt написали об этом в Twitter, сообщило РИА «Новости».

Владимир Зеленский сравнил Россию с нацистским государством, газета написала об этом твит и прикрепила ссылку на статью о потерях чеченских подразделений в спецоперации. Читатели потребовали больше не публиковать оскорбления, в том числе из уст украинского президента. Один из них призвал запретить его цитировать, а вместо этого освещать только то, что действительно актуально. Другой написал, что такие твиты не вызвали уважения к газете.

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«[Президент] и его советники могут только требовать и оскорблять», — написал еще один читатель.

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Несколько человек обвинили самого Владимира Зеленского в нацизме и сравнили с Адольфом Гитлером.

Глава Чечни Рамзан Кадыров ранее сообщил, что во время одного из обстрелов в Херсонской области погибли 23 бойца одного из чеченских подразделений. Еще 58 человек получили травмы, четверо из них находятся в тяжелом состоянии.