Голодные обезьяны затерроризировали тайцев из-за отсутствия туристов. Животные заполонили дороги и улицы. Оголодавшие животные дергают людей и требуют поесть. Раньше от них страдали туристы, но теперь, когда турпоток иссяк, приходится добывать пропитание любыми способами. Дрессировщик рассказал «360» что будет, если не успокоить разъяренных животных.

Большие группы животных попали в объективы местных жителей. Обезьяны бродят стаями по всему Бангкоку и стоит какой-то из них где-то раздобыть самый завалящий банан, тут же на нее набрасываются другие члены стаи и мгновенно образовывается куча-мала. От банана не остается даже кожуры. Привыкшие ко всему местные жители шокированы свирепостью животных, написал сайт издания The Sun.

В 150 километрах от столицы Таиланда живут без преувеличения тысячи диких обезьян. Теперь они выбрались из джунглей и бродят по улицам, пытаются пробиться в дома, сидят на заборах и деревьях, оккупируют древние буддистские храмы.

«Это нормальное явление: популяция выросла. Приезжали туристы, а сейчас их нет. Местные власти их не подкармливают, и они пошли куда? — в город. Пошли по помойкам, будут атаковать магазины, рынки. Это не первый раз такое происходит, тут ничего нового нет. Обезьяны в стае могут нападать на людей. Если кто-то из людей обидит одну из обезьян, бросятся, могут разорвать, загрызть. Все как у собак. Это инстинкт выживания», — рассказал «360» дрессировщик Валерий Чаплун.

Если люди не вмешаются, будут проблемы. Обезьяны будут нападать, грабить кусать, рвать. Ведь уже несколько поколений привыкли, что люди их подкармливают. Сейчас это прекратилось и обезьяны начнут выживать: воевать, добывать еду, все как по закону джунглей, предсказал дрессировщик.

«Люди начнут сначала их отлавливать, создавать питомники, виварии. Кого уничтожат, а молодняк будут кормить, как иначе. Не знаю, как власти на это отреагировать. Я бы сделал так, чтобы сохранить популяцию. Сделать большие вольеры, лагеря создать — как у нас питомники в Адлере. А там они просто в природе. Все подвластно людям. И природа», — добавил собеседник «360».

По словам специалиста, обезьяны ведут себя как уличные собаки. Они будут и все живое съедать, как в Маугли. Поэтому нужно делать охотхозяйства, чтобы кормили их на природе, тогда они уйдут. С ними нужно работать.

«Помните, война в Абхазии была? Из питомника сбежали обезьяны, в леса, горы. Там они плодились. Много было диких. Потом пока все стали восстанавливать — выходили они на трассы, как только их начинали подкармливать. Обидишь малыша — вожаки командуют и вся стая бросается. Один маленький, дохленький ходит и всех вокруг провоцирует. Как только он завизжал — стая бросается», — объяснил тактику обезьяньей стаи дрессировщик.

Ежегодно Таиланд посещали 35 миллионов туристов. На долю отрасли приходилось 20% экономики страны. Теперь денежный кран перекрыт из-за пандемии коронавируса.