«Могут разорвать и загрызть». Сотни голодных из-за коронавируса обезьян разносят Таиланд — и это страшно
Большие группы животных попали в объективы местных жителей. Обезьяны бродят стаями по всему Бангкоку и стоит какой-то из них где-то раздобыть самый завалящий банан, тут же на нее набрасываются другие члены стаи и мгновенно образовывается куча-мала. От банана не остается даже кожуры. Привыкшие ко всему местные жители шокированы свирепостью животных, написал сайт издания The Sun.
В 150 километрах от столицы Таиланда живут без преувеличения тысячи диких обезьян. Теперь они выбрались из джунглей и бродят по улицам, пытаются пробиться в дома, сидят на заборах и деревьях, оккупируют древние буддистские храмы.
«Это нормальное явление: популяция выросла. Приезжали туристы, а сейчас их нет. Местные власти их не подкармливают, и они пошли куда? — в город. Пошли по помойкам, будут атаковать магазины, рынки. Это не первый раз такое происходит, тут ничего нового нет. Обезьяны в стае могут нападать на людей. Если кто-то из людей обидит одну из обезьян, бросятся, могут разорвать, загрызть. Все как у собак. Это инстинкт выживания», — рассказал «360» дрессировщик Валерий Чаплун.
Если люди не вмешаются, будут проблемы. Обезьяны будут нападать, грабить кусать, рвать. Ведь уже несколько поколений привыкли, что люди их подкармливают. Сейчас это прекратилось и обезьяны начнут выживать: воевать, добывать еду, все как по закону джунглей, предсказал дрессировщик.
«Люди начнут сначала их отлавливать, создавать питомники, виварии. Кого уничтожат, а молодняк будут кормить, как иначе. Не знаю, как власти на это отреагировать. Я бы сделал так, чтобы сохранить популяцию. Сделать большие вольеры, лагеря создать — как у нас питомники в Адлере. А там они просто в природе. Все подвластно людям. И природа», — добавил собеседник «360».
По словам специалиста, обезьяны ведут себя как уличные собаки. Они будут и все живое съедать, как в Маугли. Поэтому нужно делать охотхозяйства, чтобы кормили их на природе, тогда они уйдут. С ними нужно работать.
«Помните, война в Абхазии была? Из питомника сбежали обезьяны, в леса, горы. Там они плодились. Много было диких. Потом пока все стали восстанавливать — выходили они на трассы, как только их начинали подкармливать. Обидишь малыша — вожаки командуют и вся стая бросается. Один маленький, дохленький ходит и всех вокруг провоцирует. Как только он завизжал — стая бросается», — объяснил тактику обезьяньей стаи дрессировщик.
Ежегодно Таиланд посещали 35 миллионов туристов. На долю отрасли приходилось 20% экономики страны. Теперь денежный кран перекрыт из-за пандемии коронавируса.