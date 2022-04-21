Жители юга Украины заявили о желании вернуться в состав РФ

Жители освобожденных от национализма территорий Украины хотели бы стать частью России. Об этом заявил советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков в интервью РИА «Новости».

Он рассказал о желаниях жителей освобожденной Украины после поездки в Бердянск. Этот город находится под контролем Вооруженных сил РФ. По его словам, население освобожденной Украины «хочет вернуться» в состав России.

«Ситуация в освобожденных регионах юга Украины стабилизировалась, но людям нужно понимание их дальнейшего статуса. В разговорах они признаются, что боятся возвращения украинских националистов, поэтому просят быстрее решить вопрос о вхождении освобожденных территорий в состав России», — сказал Крючков.

Он отметил, что в некоторых южных регионах Украины уже налаживается мирная жизнь с элементами присутствия РФ. Например, в Херсонской и Запорожской областях начинают расплачиваться рублями и смотреть российское телевидение.