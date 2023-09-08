Эксклюзив 08 сентября 2023, 12:54 Могут достать до США. Военный эксперт рассказал о новых ракетах подлодки КНДР Политолог Кошкин: ядерное оружие с подлодок КНДР может долететь до США

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Руководство КНДР регулярно заявляло о росте военной мощи, чем вызывало опасения со стороны лидеров США и Южной Кореи. Недавно страна торжественно спустила подводную лодку, оснащенную ядерным оружием. «360» пообщался с политологом Андреем Кошкиным и выяснил, насколько новости из КНДР соответствовали действительности.

Блеф или реальность

Специалист рассказал, что Северная Корея действительно ставила перед собой задачу произвести впечатление на другие страны. Раньше сообщения о ядерном оружии воспринимались со скептицизмом, но на сегодняшний день ситуация поменялась. По мнению эксперта, Северная Корея действительно нарастила военный потенциал, в том числе и ядерный.

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«Поначалу это все вызывало какие-то улыбки, а сегодня мы уже вынуждены констатировать, что те баллистические межконтинентальные ракеты, которые есть у Северной Кореи, могут достать до земли Соединенных Штатов Америки», — отметил Кошкин.

Кто может стать противником Северной Кореи

По его мнению, больше всего применения ядерного оружия опасались США и Южная Корея, которые безрезультатно пытались договориться с КНДР по этому вопросу. Так, у экс-президента Соединенных Штатов Дональда Трампа почти получилось «обломать» Ким Чен Ына, но в последний момент подписания соглашений отменились.

Ранее Северная Корея сообщила о торжественном спуске на воду новой подлодки «Герой Ким Гук Он», оснащенной тактическими ядерными наступательными вооружениями.