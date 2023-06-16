Мир 16 июня 2023, 11:25 «Могу найти Европу и в Петербурге». Экс-глава МИД Австрии призналась, что не вернется на родину Экс-глава МИД Австрии Кнайсль отметила, что на родине ее считают российским олигархом РИА «Новости»

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Бывшая глава МИД Австрии Карин Кнайсль не собирается возвращаться в Австрию, потому что потеряла там все, что у нее было: работу, репутацию, книги, которые написала. Об этом она рассказала РИА «Новости» на полях Петербургского международного экономического форума.

Кнайсль подчеркнула, что покинула Австрию не столько из-за угроз в свой адрес, хотя они были «неприятны», сколько из-за отсутствия работы, без которой «не могла жить». Из-за пропаганды многие на родине считают ее российским олигархом или даже богатым шпионом, хотя это не так, заметила собеседница агентства. Она призналась, что некоторые призывали даже отобрать у нее собственность в пользу Украины.

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«Я скучаю по Европе, но могу найти ее в Санкт-Петербурге. <…> По Австрии я не скучаю. Когда мне удается почитать что-то в интернете, я сижу и думаю: „Хорошо, что я в Ливане, несмотря на все проблемы“», — подытожила экс-глава австрийского министерства.