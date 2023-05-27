Мир 27 мая 2023, 04:24 «Могли бы похлопать». Жена Байдена оконфузилась во время выступления Жена Байдена попала в неловкую ситуацию из-за фразы о единстве США РИА «Новости»

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Жена президента США Джо Байдена Джилл угодила в неловкую ситуацию на своем выступлении в Институте Рейгана в Вашингтоне. Первая леди оконфузилась после слова о единстве Соединенных Штатов, написала New York Post.

На ее удачную, как думала жена президента, фразу не последовало никакой реакции.

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«Я посетила красные (республиканские. — прим. ред.) и синие (демократические. — прим. ред.) штаты и обнаружила, что общие ценности, которые нас объединяют, глубже, чем наши разногласия», — заявила Джилл Байден.

Поле этого она замолкла, ожидая реакции. И в ответ на заминку публики выдала: «И, хм, я подумала, что вы могли бы по этому поводу похлопать». Эта фраза вызвала смех и аплодисменты в зале.

Газета напомнила, что почти такая же ситуация произошла в 2006 году с республиканцем Джебом Бушем. Во время своей предвыборной кампании он «со смесью вежливости и раздражения» потребовал аудиторию похлопать ему после «громкой» фразы. Слова должны были вызвать аплодисменты, но встретили недоуменную тишину.

Ранее Джилл Байден назвали настоящим президентом, управляющим Америкой. Ее супруг из-за ментальных проблем не в состоянии управлять страной и, по сути, жена главы государства стала настоящим лидером.