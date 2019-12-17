Могилу нацистского генерала вскрыли в Берлине

По данным издания, смерть нацистского военачальника приписывают британским шпионам. Вскрытие его могилы стражи правопорядка обнаружили 12 декабря и доложили об этом работнику кладбища.

По данным ИА Nation News, останки Гейдриха валялись на земле. Сотрудники полиции выясняют обстоятельства произошедшего и устанавливают личности нарушителей.