Могилу нацистского генерала вскрыли в Берлине
В Берлине местные правоохранители обнаружили вскрытой могилу одного из авторов идеи Холокоста, генерала СС Рейнхарда Гейдриха. Об этом сообщила «Свободная пресса».
По данным издания, смерть нацистского военачальника приписывают британским шпионам. Вскрытие его могилы стражи правопорядка обнаружили 12 декабря и доложили об этом работнику кладбища.
По данным ИА Nation News, останки Гейдриха валялись на земле. Сотрудники полиции выясняют обстоятельства произошедшего и устанавливают личности нарушителей.