Могилу древней женщины-воина нашли в Армении. Она могла стать прообразом амазонок

Во время раскопок на севере Армении археологи нашли древнею могилу. В ней оказался скелет молодой девушки из древнего государства Урарту. Ученые пришли к выводу, что она была воительницей, погибла в бою и могла стать прообразам бесстрашных амазонок.

Согласно результатам исследований, опубликованных в журнале International Journal of Osteoarchaeology, скелет 20-летней девушки нашли в могильнике Бовер I. Там ученые изучали керамику и украшения, которые датировали VIII–VI веками до нашей эры.

Вместе с останками были захоронены древние браслеты, которые указывали на высокий статус воительницы. Археологам удалось установить, что у девушки были сильные мускулы. Она могла много ездить верхом и быть лучницей. В левом колене специалисты увидели наконечник стрелы, который застрял там задолго до смерти.

Источник фото: International Journal of Osteoarchaeology

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Причиной смерти могли стать раны, нанесенные мечом и топором, следы которых обнаружили на скелете. Эти ранения говорят о том, что девушка погибла в бою.

Ученые считают, что именно жительницы Урарту могли вдохновить древних греков на создание образа амазонок, так как они сражались наравне с мужчинами.