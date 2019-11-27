Могилу древней женщины-воина нашли в Армении. Она могла стать прообразом амазонок
Согласно результатам исследований, опубликованных в журнале International Journal of Osteoarchaeology, скелет 20-летней девушки нашли в могильнике Бовер I. Там ученые изучали керамику и украшения, которые датировали VIII–VI веками до нашей эры.
Вместе с останками были захоронены древние браслеты, которые указывали на высокий статус воительницы. Археологам удалось установить, что у девушки были сильные мускулы. Она могла много ездить верхом и быть лучницей. В левом колене специалисты увидели наконечник стрелы, который застрял там задолго до смерти.
Супермаркет едва не построили на древней гробнице во ФранцииПодробнее
Причиной смерти могли стать раны, нанесенные мечом и топором, следы которых обнаружили на скелете. Эти ранения говорят о том, что девушка погибла в бою.
Ученые считают, что именно жительницы Урарту могли вдохновить древних греков на создание образа амазонок, так как они сражались наравне с мужчинами.