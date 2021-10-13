facebook_pixel
    13 октября 2021, 03:20

    «Киноэкипаж» провел совместный ужин в американском модуле МКС

    Экипаж МКС провел совместный ужин в американском модуле с участием Шипенко и Пересильд

    Валерия Шафирко

    Экипаж Международной космической станции (МКС) провел совместный ужин в американском модуле станции с участием россиян: режиссера Клима Шипенко и актрисы Юлии Пересильд.

    Об этом в своем Twitter-аккаунте рассказал командир станции, француз Тома Песке. Свой пост он сопроводил совместной фотографией.

    «Ужин со всеми. Включая вновь прилетевших к нам Антона (российский космонавт Антон Шкаплеров — прим. ред.), Клима и Юлию. Великолепно услышать новые рассказы спустя пять месяцев», — написал он.

    Первый в истории освоения космоса «киноэкипаж», который сейчас находится на орбите на борту МКС, на прошлой неделе вышел на связь с Землей. Сотрудники киногруппы рассказали, как проходят съемки фильма «Вызов» и как они чувствуют себя в невесомости. В частности, Шипенко рассказал, что съемки удается проводить по графику. Команда будет находиться на МКС до 17 октября. Первые две сцены на орбите уже отсняли.