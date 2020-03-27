Модные дома будут шить химзащиту, а вместо духов выпускать санитайзеры

Принадлежащий модельеру Джорджу Армани итальянский модный дом Armani вскоре начнет шить медицинские одноразовые комбинезоны для медиков, которые борются с пандемией коронавируса.

Об этом в четверг сообщило агентство ANSA со ссылкой на заявление Armani. Модный дом уже пожертвовал по миллиону евро больницам Милана и римскому Национальному институту инфекционных заболеваний «Спалланцани».

На фоне распространения коронавируса Джорджо Армани распорядился провести закрытый показ на последней Неделе моды в Милане и закрыл офисы и фабрики в шести городах страны.

Агентство Reuters сообщило, что итальянская бизнес-ассоциация Confindustria Moda, в которую входят итальянские текстильные и модные компании, вскоре начнет производить защитные маски для лица. Планируется выпускать миллион изделий в месяц.

Представитель Moet Hennessy Louis Vuitton (LVMH), который производит духи для компаний Christian Dior, Givenchy и Guerlain, сообщил, что концерн вместо парфюмерии начнет выпускать на трех заводах дезинфицирующие средства для рук.

Антисептик будет бесплатно передаваться французским медикам. В первую же неделю будет выпущено около 12 тонн санитайзеров. Производство будет продолжаться столько, сколько будет нужно.

Во Франции зафиксировано 4469 случаев заражения коронавирусом, восемь человек умерли. В Италии из более 80 тысяч заболевших погибли более восьми тысяч.