Мир 10 сентября 2023, 07:29 Моди на саммите G20 подарил Лаврову шарф из особой ткани РИА «Новости»: премьер-министр Индии Моди вручил Лаврову шарф с символами G20 РИА «Новости»

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Премьер-министр Индии Нарендра Моди подарил главе МИД России Сергею Лаврову шарф на саммите G20. Об этом сообщило РИА «Новости».

Бежевый шарф, украшенный символами G20, индийские текстильщики сделали из особой ткани — хади. Этот материал разработал знаменитый политик Махатмой Ганди, ставший известным миру благодаря своей философии ненасилия.

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Саммит G20 проходит в индийской столице 9–10 сентября. Российскую сторону в мероприятии представил Лавров.

В ходе саммита журналисты со всего мира сделали фотографии российским флагом. Особенной популярностью триколор пользовался у индийцев. По словам журналистки Екатерины Надольской, организаторы саммита «тепло и дружественно» приняли представителей прессы.

Ранее Моди анонсировал на пресс-конференции лидеров стран саммита G20 запуск экономического коридора Индия — Ближний Восток — Европа. По мнению индийского премьера, проект «покажет устойчивый путь всему миру». Участниками работы над коридором станут Индия, ОАЭ, Саудовская Аравия, Евросоюз, Франция, Италия, Германия и США.