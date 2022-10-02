Moderna не допустили на рынок Китая за отказ предоставить состав вакцины от COVID-19 | 360°

Мир 02 октября 2022, 15:50 Поделиться Telegram

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Viber Moderna не допустили на рынок Китая за отказ предоставить состав вакцины от COVID-19 FT: фармкомпанию Moderna не пустили на рынок КНР за отказ предоставить состав вакцины Unsplash

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Американская фармакологическая компания Moderna отказалась предоставить Китаю состав своей вакцины от COVID-19. На китайский рынок ее не пустили, сообщила газета The Financial Times со ссылкой на два знакомых с ситуацией источника.

Переговоры о выходе Moderna на фармацевтический рынок Китая велись с конца 2020 года. Обязательным условием для старта продаж называли передачу технологии вакцины. Это требование фармкомпания посчитала неприемлемым.

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Китай, уточнили в статье, предлагает иностранным производителям вакцин два варианта: полную передачу технологии вакцины китайскому фармацевтическому регулятору страны или создание производства на территории КНР с участием одного из местных партнеров.

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Moderna заявила, что не пойдет на эти условия из-за возможных репутационных рисков.

Ранее сообщалось, что у летучих мышей из России нашли новый коронавирус. Против него бессильны существующие вакцины.

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